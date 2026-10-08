Шах и мат, двуногие: Учёные встали на защиту собак, захвативших наши кровати

Если после беспокойной ночи хочется обвинить собаку, которая ворочалась рядом, учёные советуют не торопиться. Новое исследование показало: совместный сон с питомцем не связан с заметным ухудшением объективных показателей сна человека, более того — двигаться ночью первым гораздо чаще начинал сам хозяин. Работа опубликована 7 октября в научном журнале PLOS One.

Исследователи из Университета Торонто и Университета Торонто в Миссиссоге наблюдали за 25 владельцами и их 38 собаками на протяжении четырёх недель. Учёных интересовало не только то, хорошо ли спят люди рядом с питомцами, но и более конкретный вопрос: кто первым начинает двигаться ночью и тем самым может потревожить второго.

Чтобы не полагаться исключительно на воспоминания участников по утрам, добровольцам закрепили датчики активности на запястьях, а животным — на ошейниках. Актиграфы фиксировали движения ночью и позволяли оценить объективные параметры сна. Параллельно хозяева заполняли анкеты и рассказывали, насколько хорошо, по их собственным ощущениям, они выспались и мешал ли им питомец.

Именно здесь обнаружилось интересное расхождение. Некоторые владельцы были уверены, что собаки нарушают их отдых, однако данные датчиков этого не подтвердили. Сон рядом с одним или несколькими псами не был связан со статистически значимым сокращением его продолжительности или ухудшением объективно измеренного качества.

При этом человек и его четвероногий сосед действительно синхронизировались. У 61% изученных пар ночная активность была связана: когда начинал двигаться один, вскоре реагировал и второй. Однако виновником пробуждений чаще оказывался вовсе не пёс.

В 45% таких эпизодов сначала шевелился человек, а уже после него — собака. Обратную последовательность, когда активность питомца предшествовала движению хозяина, исследователи зафиксировали примерно в 18% случаев. Ещё приблизительно в 36% эпизодов оба начинали двигаться практически одновременно. Таким образом, данные скорее говорят о взаимном влиянии, причём человеческая активность чаще становилась первой.

Авторы подчёркивают, что речь идёт не просто о том, кто кого «будит». Люди и собаки делят общее пространство, подстраивают друг под друга распорядок и со временем могут синхронизировать привычки. Исследователь Лавания Нагендран отметила, что полученные результаты показывают, насколько тесно ночные режимы двух видов связаны между собой.

Любопытно, что субъективные ощущения хозяев всё же различались. Владельцы нескольких собак чаще оценивали качество собственного сна хуже, хотя объективные показатели не демонстрировали такого же ухудшения. То есть ощущение «меня всю ночь будили» далеко не всегда совпадало с тем, что фиксировали датчики.

Нашёлся у совместного сна и психологический эффект. Около 72% участников признались, что рядом с собакой чувствуют себя ночью безопаснее. По словам одного из авторов работы Мин Фэй Ли, такое ощущение защищённости может быть одним из элементов многовековой связи между человеком и собакой.

При этом исследование не означает, что теперь каждому владельцу обязательно стоит пускать питомца под одеяло. Работа была наблюдательной и включала всего 25 человек и 38 собак. Кроме того, в ней не было контрольной группы людей без домашних животных, поэтому авторы не могут точно утверждать, что собака сама по себе улучшает сон или что полученные результаты одинаково применимы ко всем хозяевам.

Учёные считают, что следующим шагом должны стать более крупные исследования с животными разных возрастов и пород, а также сравнение собачников с людьми, которые вообще не держат питомцев. Пока же главный вывод звучит неожиданно для тех, кто привык выставлять хвостатого за дверь после бессонной ночи: собака действительно может шевелиться вслед за человеком, но зачастую именно хозяин начинает ночную возню первым.

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