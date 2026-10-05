«Не мстит и не вредничает»: Почему собака гадит дома даже при частых прогулках

Собака гуляет три раза в день, но дома снова лужа. Хозяин ругает, наказывает, но ничего не меняется. Кинолог Олег Левченко рассказал интернет-изданию Regions.ru, почему так происходит и как исправить ситуацию без криков.

Первое, что нужно понять: собака не мстит и не вредничает. Если она ходит дома, значит, есть причина. Задача хозяина — найти её, а не наказывать.

Причин может быть несколько. Первая — привычка к субстрату. Если щенок вырос на пелёнке, он может не понимать, что трава или асфальт — тоже подходящее место. Ему нужен знакомый запах и текстура.

Вторая — медицинская. Цистит, мочекаменная болезнь, диабет, проблемы с почками заставляют собаку ходить чаще и не терпеть. Если питомец раньше терпел, а теперь перестал, первым делом нужно к ветеринару.

Третья — стресс. Переезд, появление нового члена семьи, смена режима, одиночество. Животное реагирует на тревогу единственным доступным способом.

Четвёртая — недостаточный выгул. Некоторым собакам нужно больше времени на улице. Двадцатиминутная прогулка может быть слишком короткой.

Чего делать нельзя? Наказывать. Физическое наказание или крик не отучат собаку. Наоборот, она начнёт прятаться и делать дела в укромных местах: на кровати, на ковре, за диваном. Там, где не сразу видно.

Не стоит тыкать носом. Это унижает собаку и разрушает доверие. Она не свяжет наказание с лужей, которая была час назад.

И не используйте обычные моющие средства. Хлорка и мыло не убивают ферменты мочи. Собака всё равно чувствует запах и возвращается на то же место. Нужны специальные энзимные очистители — они расщепляют молекулы запаха.

Как отучить? Первое — установить режим. Кормите в одно и то же время. Выгуливайте по графику: утром сразу после пробуждения, через 15–30 минут после еды, после сна, перед сном.

Второе — выгуливать часто. На начальном этапе каждые 2–3 часа. Даже если собака не просится. Это не навсегда, но на период переучивания необходимо.

Третье — хвалить за каждый успех. Как только собака сделала дела на улице, сразу хвалите и давайте лакомство. Не через минуту, а сразу. Она должна понять: то, что она сделала, — это хорошо.

Четвёртое — убрать пелёнки. Если цель — приучить к улице, дома туалета быть не должно. Оставьте пелёнку только на ночь, если собака не может терпеть.

Пятое — выносить знакомый запах. Если собака привыкла к пелёнке, возьмите кусочек с её запахом на улицу и положите в месте выгула. Это поможет понять, что здесь тоже можно.

«Терпение и последовательность — главные инструменты. Собака не изменится за один день. Но если вы будете хвалить за правильное, результат придёт», — подытожил Олег Левченко.

А ранее Life.ru рассказывал, что после смерти хозяина питомцу нужна юридическая защита. По словам специалиста, само животное наследником стать не может, однако обязанности по его содержанию разрешается возложить на другого человека.