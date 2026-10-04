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Опубликовано 4 октября, 11:15

Владельцев кошек и собак призвали держать питомцев вдали от горячих батарей

Эксперт Балагуров: Горячие батареи могут вызвать ожоги у домашних животных

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Слишком горячая батарея может вызвать у питомца ожоги, а длительный контакт с ней — проблемы с кожей, предупредил эксперт по животным Григорий Балагуров. Особенно внимательно он посоветовал следить за кошками.

По словам собеседника РИАМО, животному лучше обустроить тёплую лежанку рядом с радиатором или специальный гамак над ним. Саму батарею нужно накрыть плотным полотенцем, чтобы исключить непосредственное соприкосновение с горячей поверхностью.

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Если любимец постоянно ищет, где погреться, причина может быть в прохладе дома. Однако такое поведение иногда связано и с состоянием здоровья. В этом случае необходимо проконсультироваться с ветеринаром.

Другой риск отопительного сезона — снижение влажности воздуха. Оно может вызывать сухость кожи, зуд и перхоть. У животных с чувствительными дыхательными путями возможны чихание, кашель и обострение имеющихся заболеваний.

Контролировать условия в квартире поможет бытовой гигрометр. Специалист также рекомендует проветривание и влажную уборку. При использовании увлажнителя необходимо регулярно очищать прибор и менять воду, иначе внутри могут появиться плесень и бактерии.

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Больше новостей о домашних животных и заботе о них — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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