Владельцев кошек и собак призвали держать питомцев вдали от горячих батарей

Слишком горячая батарея может вызвать у питомца ожоги, а длительный контакт с ней — проблемы с кожей, предупредил эксперт по животным Григорий Балагуров. Особенно внимательно он посоветовал следить за кошками.

По словам собеседника РИАМО, животному лучше обустроить тёплую лежанку рядом с радиатором или специальный гамак над ним. Саму батарею нужно накрыть плотным полотенцем, чтобы исключить непосредственное соприкосновение с горячей поверхностью.

Если любимец постоянно ищет, где погреться, причина может быть в прохладе дома. Однако такое поведение иногда связано и с состоянием здоровья. В этом случае необходимо проконсультироваться с ветеринаром.

Другой риск отопительного сезона — снижение влажности воздуха. Оно может вызывать сухость кожи, зуд и перхоть. У животных с чувствительными дыхательными путями возможны чихание, кашель и обострение имеющихся заболеваний.

Контролировать условия в квартире поможет бытовой гигрометр. Специалист также рекомендует проветривание и влажную уборку. При использовании увлажнителя необходимо регулярно очищать прибор и менять воду, иначе внутри могут появиться плесень и бактерии.

Ранее Life.ru выяснил, как распознать боль у кошки или собаки по изменениям поведения. Отказ от привычных игр, нежелание прыгать и раздражение при прикосновениях легко принять за капризы, хотя они могут указывать на плохое самочувствие.