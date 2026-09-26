Без переноски и стресса: Ветеринар объяснил, когда питомцу поможет видеосвязь

Телеветеринария позволяет оценить состояние животного по видеосвязи и получить первичные рекомендации врача без визита в клинику. О возможностях дистанционных консультаций 360.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам специалиста, онлайн-приём особенно удобен для владельцев, чьи питомцы тяжело переносят дорогу или живут далеко от ветеринарных клиник. Во время видеосвязи врач может оценить состояние глаз, зубов и кожи животного.

Также дистанционный формат может использоваться для наблюдения за восстановлением питомца после процедур или операций. В некоторых случаях такой вариант, по словам Шелякова, может быть даже предпочтительнее очного посещения.

При этом телеветеринария подходит не для всех ситуаций. Если животному нужны обследования, анализы или диагностические процедуры, специалист направит владельца на обычный приём.

Ранее Life.ru рассказывал о таксе, которая тяжело перенесла обычную обработку от паразитов и несколько дней провела под капельницами. История питомца стала поводом напомнить владельцам о необходимости учитывать состояние здоровья животных перед применением препаратов.