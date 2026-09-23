Пять дней под капельницами: Такса тяжело заболела после обычной глистогонки
У таксы из Подмосковья выявили воспаление печени после приёма «Милпразона»
Семилетняя такса Нора из Подмосковья пять дней провела под капельницами после резкого ухудшения самочувствия, начавшегося через несколько дней после приёма средства от глистов «Милпразон». У собаки диагностировали холангиогепатит — воспаление печени и желчных протоков, сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на хозяйку животного.
У таксы из Подмосковья выявили воспаление печени после приёма «Милпразона». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По словам Елены, сначала Нора стала вялой и почти перестала есть, а затем её состояние резко ухудшилось. В ветеринарной клинике собаке провели обследование и назначили лечение.
Хозяйка утверждает, что ветеринар допустила реакцию на «Милпразон» как одну из возможных причин случившегося. По словам Елены, врач также рассказала о якобы похожих обращениях после применения этого средства. Подтверждённых данных о серии препарата и установленной причинно-следственной связи с заболеванием Норы пока нет.
В официальной информации о «Милпразоне» среди очень редких нежелательных реакций у собак указаны вялость, рвота, диарея, потеря аппетита, слюнотечение, а также отдельные неврологические и аллергические реакции. Холангиогепатит в этом перечне не указан.
Препарат выпускает словенская компания KRKA. В августе 2024 года британский регулятор действительно объявлял об отзыве одной партии «Милпразона» для собак из-за несоответствия микробиологическим требованиям. Речь шла о партии H15298 со сроком годности до ноября 2026 года, поступившей одному оптовому поставщику. Данных о её попадании в Россию нет.
После пяти дней терапии состояние Норы удалось стабилизировать. Сейчас такса находится дома, получает специальный корм и остаётся под наблюдением ветеринаров.
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