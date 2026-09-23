Пять дней под капельницами: Такса тяжело заболела после обычной глистогонки

Семилетняя такса Нора из Подмосковья пять дней провела под капельницами после резкого ухудшения самочувствия, начавшегося через несколько дней после приёма средства от глистов «Милпразон». У собаки диагностировали холангиогепатит — воспаление печени и желчных протоков, сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на хозяйку животного.

У таксы из Подмосковья выявили воспаление печени после приёма «Милпразона». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам Елены, сначала Нора стала вялой и почти перестала есть, а затем её состояние резко ухудшилось. В ветеринарной клинике собаке провели обследование и назначили лечение.

Хозяйка утверждает, что ветеринар допустила реакцию на «Милпразон» как одну из возможных причин случившегося. По словам Елены, врач также рассказала о якобы похожих обращениях после применения этого средства. Подтверждённых данных о серии препарата и установленной причинно-следственной связи с заболеванием Норы пока нет.

В официальной информации о «Милпразоне» среди очень редких нежелательных реакций у собак указаны вялость, рвота, диарея, потеря аппетита, слюнотечение, а также отдельные неврологические и аллергические реакции. Холангиогепатит в этом перечне не указан.

Препарат выпускает словенская компания KRKA. В августе 2024 года британский регулятор действительно объявлял об отзыве одной партии «Милпразона» для собак из-за несоответствия микробиологическим требованиям. Речь шла о партии H15298 со сроком годности до ноября 2026 года, поступившей одному оптовому поставщику. Данных о её попадании в Россию нет.

После пяти дней терапии состояние Норы удалось стабилизировать. Сейчас такса находится дома, получает специальный корм и остаётся под наблюдением ветеринаров.

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