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Опубликовано 11 октября, 17:11

«Кашель доходит до рвоты»: Ветеринар дала советы по подготовке собак к холодам

Ветеринар Гольнева призвала не подпускать питомца к кашляющим и чихающим собакам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Осенью у собак чаще встречается питомниковый кашель, при котором приступы могут доходить до рвоты, рассказала ветеринар Татьяна Гольнева. По её словам, инфекция передаётся при тесном контакте животных, в том числе во время обнюхивания на прогулке.

«Очень часто собаки начинают чихать и достаточно сильно кашлять, как будто давятся. Иногда кашель такой сильный, что доходит до рвоты», — пояснила специалист.

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Она посоветовала не подпускать питомца к кашляющим и чихающим собакам. Если симптомы появились у собственного животного, нужно предупредить других владельцев и временно ограничить контакты. Также важно своевременно проводить вакцинацию.

Сырость создаёт и другие проблемы: на лапах могут активнее размножаться грибки, вызывая воспаление и постоянное вылизывание. После прогулки лапы следует вытирать насухо. Короткошёрстным собакам в холодную погоду пригодится защитная одежда, а если питомец промок, прогулку лучше закончить, подчеркнула собеседница Zvezdanews.

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Ранее ветеринар объяснила, почему осенью собаки могут мёрзнуть сильнее, чем зимой. В начале холодного сезона животные ещё не успевают обзавестись плотным зимним подшёрстком.

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Борис Эльфанд
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