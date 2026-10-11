«Недооценивать нельзя»: Почему после укуса собаки нужно срочно бежать в больницу

После укуса собаки необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если животное домашнее и привито от бешенства, предупредила ветеринарный врач Елена Фроленко. По её словам, оценить риск заражения и решить, нужна ли пострадавшему вакцинация, может только медик.

Курс прививок обычно назначают после укуса бездомной или неизвестной собаки, если за животным невозможно наблюдать десять дней либо у него появились признаки болезни или необычное поведение. Опасность представляет и попадание слюны на повреждённую кожу или слизистые.

Внешне здоровый вид питомца не повод отказываться от медицинской помощи. Сведения о вакцинации собаки должны быть подтверждены отметками ветеринарной клиники в её паспорте.

«Даже если рана кажется совсем небольшой, вирус может попасть в организм через минимальные повреждения кожи. Поэтому недооценивать такие травмы нельзя», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали после укуса животного промывать рану водой с мылом не менее 15 минут. После этого нужно без промедления обратиться в травмпункт. Своевременная профилактика позволяет предотвратить развитие бешенства.