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Опубликовано 27 сентября, 22:08

Не только лисы и собаки: Роспотребнадзор назвал основных переносчиков бешенства

Роспотребнадзор: Бешенство чаще всего переносят лисы, волки и собаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudmer Zwerver

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudmer Zwerver

Лисы, волки, енотовидные собаки, летучие мыши, домашние питомцы и сельскохозяйственный скот могут стать источником заражения человека бешенством. Об этом напомнил Роспотребнадзор.

Вирус содержится в слюне инфицированного животного, причём там он может появиться ещё за десять дней до видимых симптомов заболевания. Чаще всего человек заражается после укуса, однако опасно и попадание слюны на повреждённую кожу или слизистые.

В ведомстве советуют не приближаться к диким и бездомным животным, даже если те выглядят спокойными и дружелюбными. Опасность могут представлять в том числе ежи и белки, а особую осторожность рекомендуют соблюдать с летучими мышами, которые иногда залетают на чердаки.

Следить необходимо и за поведением домашних питомцев. При внезапной агрессии, отказе от еды, стремлении спрятаться или других необычных изменениях животное следует изолировать и вызвать ветеринара.

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28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Болезнь по-прежнему опасна, но паника из-за 40 уколов в живот давно устарела. Подробнее — в материале Life.ru.

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Алена Пенчугина
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