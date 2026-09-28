Доисторические сведения: Почему 40 уколов от бешенства в прошлом и что ждёт пациентов сейчас

28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Болезнь по-прежнему опасна, но паника из-за 40 уколов в живот давно устарела, рассказала Life.ru врач-рабиолог Антирабического центра Ирина Антипина.

40 уколов от бешенства — это доисторические сведения! Сейчас уже, наверное, лет 20 прививают нормально. Это происходит по схеме: шесть прививок в течение трёх месяцев — на 0, 3, 7, 14, 30 и 90-й дни. Делается это внутримышечно в руку. Ирина Антипина Врач-рабиолог Антирабического центра

По словам эксперта, разработана специфическая сухая вакцина, которая абсолютно инактивирована. То есть вирус в ней убит, в отличие от предыдущих препаратов, где был живой вирус. Убитый вирус никакой болезни вызвать не может, но формирует достаточно хороший иммунитет против всех теплокровных животных, которые нанесли какие-то повреждения кожных покровов человеку.

Обычно все прививки переносятся нормально, температура не поднимается. Бывают отклонения в зависимости от организма, но не выше 37,5°C. Может быть увеличение лимфатических узлов, но это чаще происходит уже после укуса, а не от самой прививки. Возможна слабость, головная боль, но это тоже необязательно.

Врач напоминает, что обращаться за вакциной и обследованием нужно в любом случае, если вы контактировали с животным. Прививки назначаются, даже если имеется просто ослюнение кистей рук. Если же собака ослюнила ноги, то можно 10 дней наблюдать за животным без прививок, если нет такой возможности — прививки.

«А так — да, они назначаются всегда. Поэтому надо сразу обратиться в ближайший травмпункт к доктору. Там, если понадобится, проведут обработку раны, и далее прививки будут ставиться по схеме», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее в подмосковном селе Слемские Борки муниципального округа Луховицы ввели карантин из-за выявленного очага бешенства. Ветеринарам предстоит проводить необходимые противоэпизоотические мероприятия, в том числе вакцинацию животных. На период карантина вводятся ограничения, призванные не допустить распространения вируса. Сам режим может быть отменён не ранее чем через 60 календарных дней после уничтожения последнего трупа заболевшего животного или убоя последнего животного с подозрением на бешенство — при условии выполнения всех предусмотренных мероприятий.