Роспотребнадзор объяснил, что делать после укуса животного, чтобы защититься от бешенства

После укуса, царапины или попадания слюны животного на кожу необходимо как можно быстрее промыть пострадавшее место водой с мылом не менее 15 минут и обратиться в травмпункт. Такую инструкцию дали в Роспотребнадзоре.

После промывания в ведомстве рекомендуют обработать рану перекисью водорода, а её края — 5%-ной настойкой йода. Откладывать визит к врачу нельзя: своевременно начатая антирабическая профилактика позволяет предотвратить развитие заболевания.

Чем раньше человек обратится за медицинской помощью, тем быстрее начнётся формирование иммунной защиты, подчеркнули в ведомстве. Решение о необходимой профилактике после контакта с животным принимает врач.

Прививки от бешенства делают бесплатно. Вакцину вводят в мышцу плеча в день обращения, а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни после укуса. Почему 40 уколов от бешенства в прошлом — в материале Life.ru.