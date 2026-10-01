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Опубликовано 1 октября, 13:14

Хуже зимней стужи! Как сырая осень бьёт по собакам, не успевшим обрасти тёплой шубкой

Ветврач Гольнева: Осенью собаки могут мёрзнуть сильнее, чем зимой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В конце сентября и начале октября собаки могут мёрзнуть сильнее, чем зимой: животные ещё не успевают сменить летнюю «шубку» на зимнюю и обзавестись плотным подшёрстком. Дополнительный риск создают сырость и холодный ветер, рассказала Life.ru ветеринарный врач, терапевт, хирург, главный врач и основатель сети ветеринарных клиник «Василёк» Татьяна Гольнева.

Они ещё не опушились к зиме, не поменяли летнюю шубку на зимнюю. То есть шерсть ещё не имеет зимнего подшёрстка, и им действительно может быть прохладно.

Татьяна Гольнева

Ветеринарный врач, терапевт, хирург, главный врач и основатель сети ветеринарных клиник «Василёк»

Они ещё не опушились к зиме, не поменяли летнюю шубку на зимнюю. То есть шерсть ещё не имеет зимнего подшёрстка, и им действительно может быть прохладно.
Они ещё не опушились к зиме, не поменяли летнюю шубку на зимнюю. То есть шерсть ещё не имеет зимнего подшёрстка, и им действительно может быть прохладно.

Вторая причина, по словам Гольневой, — повышенная влажность и холодный ветер. Особенно уязвимы животные, у которых подшёрсток отсутствует или выражен слабо: их буквально может продувать на прогулке.

При этом владельцы часто ещё не воспринимают сентябрь и начало октября как по-настоящему холодное время. На улице вроде бы осень, а не зима, поэтому хозяева могут забывать об одежде для питомца, хотя по вечерам она уже бывает необходима.

Зимой ситуация меняется. Когда выпадает снег и устанавливается устойчивый холод, владельцы интуитивно начинают утеплять лысых и короткошёрстных собак. К этому времени и сами питомцы успевают лучше подготовиться: отрастает более густая шерсть и подшёрсток, а некоторые животные немного набирают вес, что также помогает защищаться от холода.

Межсезонье несёт и ещё один риск. По словам ветеринара, весной и осенью у животных повышается вероятность заразиться респираторными инфекциями. Собаки тоже болеют своеобразными «ОРВИ» — среди таких заболеваний Гольнева назвала питомниковый кашель и аденовироз.

Чтобы снизить риск, врач рекомендует не затягивать прогулки в холодную и сырую погоду, не подпускать питомца к собакам, которые чихают или выглядят заболевшими, а также ежегодно вакцинировать животное от основных инфекций.

Есть и первые признаки, которые могут подсказать, что собака или кошка заболела. Насторожить хозяина должны чихание, необычно горячие уши и нос, отказ от еды и более выраженная, чем обычно, вялость.

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Милена Скрипальщикова
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