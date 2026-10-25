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Регион
Опубликовано 25 октября, 01:41

Енота с тяжёлыми травмами спасли после ДТП на Кубани

Обложка © «Макс» / Департамент ветеринарии Краснодарского края

Обложка © «Макс» / Департамент ветеринарии Краснодарского края

В Краснодарском крае ветеринары спасли енота, который получил тяжёлые травмы, предположительно, после наезда автомобиля. Животное со сломанными рёбрами и множественными ушибами нашли на обочине дороги в Успенском районе. Сейчас зверёк идёт на поправку, сообщил Telegram-канал SHOT.

Пострадавшего енота заметили местные жители. Зверёк находился в тяжёлом состоянии, у него обнаружили многочисленные гематомы и ушибы. Предполагается, что животное сбила машина, когда оно пыталось перебежать дорогу.

Неравнодушные люди доставили енота в местное ветеринарное управление. При обследовании специалисты выявили переломы рёбер. Кроме того, у зверька подозревали повреждения внутренних органов.

Несмотря на серьёзные травмы, ветеринарам удалось стабилизировать состояние пациента. Сейчас енот постепенно восстанавливается, а волонтёры уже подыскивают спасённому животному новый дом.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете для россиян, взявших кошку или собаку из приюта. Инициатива предусматривает возврат до 6500 рублей ежегодно в течение трёх лет после передачи животного новому владельцу. Вычет предлагают предоставлять за расходы на корм, лекарства, вакцинацию и ветеринарные услуги.

Больше новостей о животных, их спасении и заботе о домашних питомцах читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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Александр Блинов
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