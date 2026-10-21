Россиянам предложили возвращать до 6500 рублей в год за питомцев из приюта

Россияне, которые забрали кошку или собаку из приюта, смогут ежегодно возвращать до 6,5 тысячи рублей за содержание питомца. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди». Документ предусматривает налоговый вычет в течение трёх лет после передачи животного новому владельцу.

«Указанный социальный налоговый вычет предоставляется в течение трёх налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором домашнее животное передано налогоплательщику из приюта для животных», — говорится в тексте законопроекта.

Авторы инициативы предлагают учитывать фактические расходы на уход за кошками и собаками. Максимальная сумма, которую разрешат заявить к вычету, составит 50 тысяч рублей в год на каждого питомца. При ставке НДФЛ 13% это позволит вернуть до 6500 рублей за налоговый период.

В перечень расходов вошли покупка кормов, ветеринарных лекарств, средств от паразитов и гигиенических принадлежностей. Также вычет предлагают распространить на оплату лечения животных, вакцинации, стерилизации и маркирования.

Для получения компенсации владельцу потребуется подтвердить, что он забрал питомца из приюта. Основанием станет договор или акт передачи животного. Кроме того, необходимо будет предоставить документы о расходах на его содержание.

Авторами законопроекта выступили депутаты Владислав Даванков, Ярослав Самылин, Ольга Степченко и Амир Хамитов. Они предложили дополнить статью 219 Налогового кодекса России новым видом социального вычета.

Ранее председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил ввести налоговый вычет для россиян, арендующих жильё. По его замыслу, граждане смогут возвращать часть уплаченного НДФЛ за расходы на съём квартиры. Для получения компенсации потребуется официальный договор найма и документы, подтверждающие платежи. Парламентарий также выступил за установление предельной стоимости аренды, при которой можно будет оформить возврат.