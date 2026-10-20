Съёмное жильё станет дешевле? В Госдуме предложили новый налоговый вычет для арендаторов

Вопрос доступности жилья остаётся одним из самых острых для российских семей, особенно для тех, кто вынужден снимать квартиру. Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов выступил с инициативой ввести налоговый вычет для арендаторов жилья. Во время общения с Life.ru парламентарий раскрыл детали механизма и объяснил, какие расходы можно будет компенсировать.

Для семьи, живущей в съёмной квартире, плата за наём — обязательный ежемесячный расход. Предлагаем ввести налоговый вычет для нанимателей, которые официально снимают жильё для собственного проживания. Он позволит возвращать часть уплаченного налога на доходы физических лиц — НДФЛ — и за счёт этого уменьшать затраты на наём. Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

Подтверждённые расходы на наём в пределах годового лимита будут уменьшать доход, с которого рассчитывается налог. После перерасчёта наниматель получит часть ранее уплаченного НДФЛ. Для возврата потребуется доход, к которому применяются вычеты, например официальная зарплата. Размер возврата будет зависеть от учтённых расходов и ограничиваться уплаченным налогом.

По мнению депутата, поддержку стоит ориентировать на обычное жильё. Для этого Гаврилов предлагает установить предельную месячную плату за наём, при которой расходы можно заявить к вычету. Порог следует определять по регионам с учётом местных цен. Отдельно нужен годовой предел расходов, принимаемых к вычету. Он ограничит сумму, на которую можно уменьшить облагаемый доход.

Новое основание вычета потребуется закрепить в Налоговом кодексе. В законе также следует установить круг получателей, состав учитываемых расходов и порядок обращения за возвратом. Это свяжет налоговую поддержку с подтверждёнными затратами человека на собственное проживание.

Основой для подтверждения расходов чиновник предлагает сделать письменный договор найма жилого помещения и сведения об оплате. Письменная форма такого договора уже предусмотрена статьей 674 Гражданского кодекса. Нанимателю стоит сохранять свой экземпляр договора и подтверждения платежей. После введения вычета эти сведения помогут заявить расходы за периоды, на которые распространится новый порядок, и вернуть соответствующую часть налога.

Ранее Life.ru писал, что спрос на частные дома в России вырос на 12,7% за первые восемь месяцев 2026 года, однако массового перехода покупателей из квартир в индивидуальное жильё не ожидается. Так, с января по август в стране зарегистрировали 249 тысяч сделок с объектами индивидуального жилищного строительства (ИЖС).