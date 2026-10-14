Цены съедают прибавку: На сколько «квадратов» жилья хватит маткапитала в 2027 году

В 2027 году покупательная способность материнского капитала на российском рынке вторичного жилья сократится на 3,9–4,4%, несмотря на повышение выплат. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа, результаты исследования которых приводит «Коммерсантъ».

После запланированной индексации на 6,8% размер сертификата за первого ребёнка достигнет 778,5 тысячи рублей, за второго — 1,03 миллиона. Однако этих денег в среднем хватит лишь на 4,9 и 6,5 квадратного метра соответственно. Расчёты охватывают 40 российских городов с населением более 500 тысяч человек.

Главная причина — стремительное удорожание недвижимости. За год стоимость квартир на вторичном рынке крупных городов выросла на 12%, почти вдвое обогнав темпы запланированной индексации. В результате даже увеличенная господдержка позволит семьям приобрести меньшую площадь.

Сильнее всего ограниченность выплаты ощущается в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. По оценкам ЦИАНа, на маткапитал за первенца там можно будет купить от 1,8 до 2,7 квадратного метра. В Новокузнецке аналогичной суммы хватит уже на 8,2 квадрата.

Впрочем, в шести из 40 исследованных городов ситуация складывается иначе. В Краснодаре, Ростове-на-Дону и Тюмени, где цены на готовые квартиры практически не изменились, повышение господдержки позволит приобрести немного больше жилой площади.

Участники рынка допускают, что снижение покупательной способности сертификатов заставит некоторые семьи увеличить первоначальный взнос, присмотреться к более дешёвым районам или выбрать квартиру меньшего размера. Дополнительные сложности возникают при последующей продаже недвижимости: детям необходимо выделять доли, а сделки затрагивают интересы органов опеки.

Ранее Life.ru сообщал о планах увеличить материнский капитал до 778,5 тысячи рублей за первого ребёнка и более миллиона за второго. Соответствующие суммы на 2027 год назвал глава Минтруда Антон Котяков. Индексация запланирована на 1 февраля.