Вернуть деньги за заботу о родителях: В России предложили ввести налоговый вычет на сиделок

Расходы на сиделок и помощников по уходу за пожилыми предложили включить в перечень социальных налоговых вычетов. Инициативу в беседе с Life.ru озвучил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш.

По его оценке, услуги сиделки обходятся семьям от 40 тысяч рублей в месяц, а при уходе за человеком с деменцией затраты могут превышать сотни тысяч.

«Если человек официально нанял помощника для мамы или папы — часть расходов должна возвращаться через НДФЛ», — заявил парламентарий.

Панеш объяснил, что бытовой уход в большинстве случаев не относится к медицинским услугам. Поэтому семьи, оплачивающие такую помощь, не могут воспользоваться вычетом на лечение.

Депутат предлагает разрешить налогоплательщикам учитывать расходы на уход за собой, родителями или супругами пенсионного возраста. Предлагаемый лимит — 150 тысяч рублей расходов в год. При ставке НДФЛ 13% это позволило бы возвращать до 19,5 тысячи рублей ежегодно.

Ещё одна часть инициативы — упрощённое оформление. По замыслу Панеша, организация, оказывающая услуги по уходу, могла бы передавать сведения непосредственно в налоговую службу. Тогда получателю вычета не пришлось бы собирать справки и заполнять декларацию.

«Уход за пожилыми родителями — это не только моральная, но и огромная финансовая нагрузка. Люди тратят десятки тысяч рублей в месяц, чтобы обеспечить своим близким достойную жизнь. Государство обязано поддержать эти семьи. Вычет на сиделку — это не привилегия, а справедливая компенсация части расходов», — подчеркнул депутат.

Ранее Life.ru рассказывал об исследовании, согласно которому 86% опрошенных россиян регулярно помогают пожилым родителям. Опрос показал, насколько распространена поддержка старшего поколения внутри семей.