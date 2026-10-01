«Детям обузой не стану!»: 86% россиян помогают родителям, но втайне копят себе на сиделку

Большинство взрослых россиян помогают своим пожилым родителям, причём поддержка включает не только деньги, но и бытовые, цифровые и медицинские вопросы. При этом 60% участников опроса уже задумываются о собственном капитале к старости и не хотят становиться обузой для детей. Таковы результаты эксклюзивного опроса НПФ «Будущее», результаты которого есть в распоряжении Life.ru.

Для 86% опрошенных помощь возрастным родителям стала частью семейной жизни. Регулярно поддерживают старших родственников 55% участников исследования, причём 28% воспринимают такую заботу как внутреннее правило. Ещё 31% помогают родителям по возможности.

Забота о старших не ограничивается финансовой поддержкой. 68% респондентов регулярно навещают родителей и оказывают им эмоциональную поддержку, 57% помогают по хозяйству, а 53% берут на себя цифровые задачи. Ещё 37% помогают решать медицинские вопросы и покупать лекарства.

Деньгами родителям помогают 51% участников опроса. Среди тех, кто оказывает такую поддержку, 80% делают это регулярно. Каждый четвёртый выделяет от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, 28% тратят от 5 до 10 тысяч, а 19% — 20 тысяч рублей и больше. Менее 5 тысяч рублей ежемесячно направляют на помощь родителям 8% опрошенных.

Большинство участников не связывают необходимость помогать родителям с собственным возрастом. Так считают 71% респондентов. Ещё 24% полагают, что регулярная финансовая поддержка должна начинаться после 35 лет, когда появляется собственная устойчивость, а 5% называют возраст после 45 лет.

При этом россияне хотят избежать обратной ситуации в собственной старости. 60% опрошенных намерены заранее сформировать капитал, чтобы меньше зависеть от детей. Из них 39% делают это прежде всего потому, что не хотят обременять семью, а 21% рассчитывают в пожилом возрасте исключительно на собственные силы.

На помощь детей в будущем однозначно рассчитывают 15% участников исследования. Ещё 25% пока не задумываются о финансовом обеспечении собственной старости.

При этом сами респонденты нередко получали финансовую поддержку от родителей в молодости. 47% рассказали, что родители помогали им до завершения образования и выхода на работу, 27% — до момента, когда собственный доход позволил полностью обеспечивать привычный уровень жизни, ещё 9% — до первых карьерных успехов.

В НПФ «БУДУЩЕЕ» отмечают, что для формирования капитала на будущее россияне могут использовать различные финансовые инструменты. В числе таких вариантов эксперты фонда называют программу долгосрочных сбережений, которая предусматривает государственное софинансирование взносов и возможность оформить повышенный налоговый вычет.

1 октября в России отмечается Международный день пожилых людей. В 2026 году дата выпадает на четверг. В этот день по всей стране проходят концерты, фестивали творчества, спортивные акции и ярмарки вакансий для пенсионеров. В семьях принято навещать старших родственников, дарить им подарки и уделять внимание.

С 1 октября в России изменились выплаты для нескольких категорий пенсионеров. В военных пенсиях произошла индексация на 4%, а для граждан старше 80 лет и некоторых пенсионеров с инвалидностью предусмотрены повышенные фиксированные выплаты, при этом общей индексации страховых пенсий в октябре нет. Подробнее о том, кому положена октябрьская прибавка, какие выплаты предусмотрены ко Дню пожилого человека и почему обещанные 10 тысяч рублей пока не стали федеральной выплатой, Life.ru рассказывал в отдельном материале.