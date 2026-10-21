Медведица с медвежонком устроили забег наперегонки с машинами на Камчатке

Медведицу с медвежонком заметили среди движущихся автомобилей на федеральной трассе Морпорт — Аэропорт на Камчатке. Хищники несколько минут бежали вдоль дороги, обгоняя машины, после чего скрылись в лесу, сообщает ТАСС.

Животные появились в районе 29-го километра автодороги, которая соединяет Петропавловск-Камчатский с главной воздушной гаванью полуострова. Поблизости находятся дачные участки и магазин, поэтому трассой регулярно пользуются местные жители и путешественники.

Автомобилисты наблюдали, как медведица с детёнышем двигались рядом с транспортным потоком. Некоторое время хищники опережали проезжавшие машины, однако затем свернули с дороги и ушли в лесной массив.

Случаи появления медведей возле населённых пунктов продолжают фиксировать в разных районах Камчатки. С июня в Петропавловске-Камчатском ликвидировали 11 хищников, которые, по оценке специалистов, представляли опасность для людей.

В краевой столице по-прежнему действует режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к жилым районам. Власти и профильные службы продолжают следить за ситуацией.