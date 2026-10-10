«Решил принять удар на себя»: На Чукотке собака отбила хозяина у медведицы

На Чукотке собака спасла 45-летнего оленевода от бурой медведицы, которая внезапно напала на мужчину и прокусила ему бедро. О том, как четвероногий помощник прогнал хищницу, пострадавший по имени Павел рассказал РИА «Новости».

Инцидент произошёл в 250 километрах от села Конергино муниципального округа Эгвекинот, где работает оленеводческая бригада «Возрождение». Павел сидел на сопке и осматривал окрестности в бинокль, когда услышал лай собаки. Обернувшись, он увидел бегущую прямо на него медведицу.

«Я попытался убежать, а потом подумал: «Зачем убегать?». Остановился и решил принять удар на себя: что будет, то будет. Я не сопротивлялся, не стал махать руками, лёг боком. Медведица вцепилась в бедро, двумя зубами прокусила, ни мышцы, ни кости не задела», — рассказал оленевод.

В этот момент на помощь хозяину бросилась собака. Ей удалось прогнать медведицу и не подпустить её к раненому мужчине. Павел считает, что выжить ему помогли как действия питомца, так и то, что он не пытался сопротивляться хищнице.

Оленевод уточнил, что собаку никто специально не обучал отпугивать медведей. Пёс уже неоднократно встречал этих животных и самостоятельно научился отгонять их от людей.

Сейчас Павел проходит лечение и ожидает результатов анализов. По его словам, оставленные зубами медведицы две раны уже затягиваются. Мужчина признался, что и раньше видел медведей с близкого расстояния, однако впервые столкнулся с нападением.

«Они нападают, но это бывает весной, и то — когда голодные. Приходится брать оружие с собой в весенний период. Но трава вырастает, они переходят на неё и отстают. В этот раз я даже и не подозревал, что такое может произойти», — добавил Павел.

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