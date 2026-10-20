Арктический самозахват: Медведица с малышом заняли дом полярников на мысе Челюскин

Белая медведица с медвежонком облюбовали старый дом на территории гидрометеорологической станции на мысе Челюскин в Красноярском крае. Полярники пытаются закрыть хищникам доступ в здание, но те упорно возвращаются. Кадры необычного соседства опубликовал в своём Telegram-канале сотрудник станции Артём Минеев.

Медведица с медвежонком заняли дом полярников на мысе Челюскин. Видео © Telegram / Белый медведь

По словам метеоролога, медведи регулярно забираются внутрь пустующего строения. Работники станции даже заколотили окна досками, однако животных это не остановило. Один из хищников сумел проникнуть в дом через форточку.

На опубликованных кадрах медведи расположились внутри здания, а снаружи за ними наблюдают собаки. Полярник рассказал, что животные так и остались в помещении. Что происходило дальше, он не уточнил.

Хотя здание давно не используется, такое соседство тревожит сотрудников станции. Белые медведи могут представлять серьёзную угрозу для человека, особенно если рядом находятся детёныши.

Ранее Life.ru сообщал о визите двух белых медведей на ту же метеостанцию в сентябре. Тогда одного хищника полярникам удалось прогнать к морю, а второй отказался уходить и улёгся неподалёку от станции.

Кроме того, в июле медведица с двумя медвежатами неоднократно навещала дрейфующую станцию «Северный полюс — 42». Сотрудники Арктического и антарктического НИИ рассказывали, что детёныши внимательно повторяли движения матери и с любопытством изучали окружающие предметы.