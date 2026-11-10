Житель Кировской области стал 33-й жертвой нападений медведей с весны
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Житель Кировской области стал 33-й жертвой нападений бурых медведей в России с весны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Трагедия произошла 7 ноября в охотничьих угодьях Юрьянского муниципального округа. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мужчина охотился на лося и оказался в непосредственной близости от медвежьей берлоги. Хищник напал на охотника, полученные травмы оказались смертельными.
Ранее сообщалось о 32 погибших. Больше всего смертельных нападений зафиксировано в Красноярском крае — девять. В Иркутской области погибли семь человек, в Томской — пять, на Камчатке — три, в Бурятии — два. Ещё по одному случаю зарегистрировано в Архангельской и Вологодской областях, Хабаровском крае, Туве, Республике Алтай и ЯНАО.
Ранее Life.ru рассказывал, что 3 ноября медведь насмерть загрыз мужчину в посёлке Уренгой. Нападение произошло на территории базы «Обь-Иртышводпуть». Хищника ликвидировали, следователи организовали проверку.