Трагедия произошла 7 ноября в охотничьих угодьях Юрьянского муниципального округа. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мужчина охотился на лося и оказался в непосредственной близости от медвежьей берлоги. Хищник напал на охотника, полученные травмы оказались смертельными.

Ранее сообщалось о 32 погибших. Больше всего смертельных нападений зафиксировано в Красноярском крае — девять. В Иркутской области погибли семь человек, в Томской — пять, на Камчатке — три, в Бурятии — два. Ещё по одному случаю зарегистрировано в Архангельской и Вологодской областях, Хабаровском крае, Туве, Республике Алтай и ЯНАО.