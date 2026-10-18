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Опубликовано 18 октября, 16:25

Орбан обвинил власти Венгрии в охоте на него

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антикоррупционные расследования против представителей прежнего правительства на самом деле направлены лично против него. По мнению политика, новые власти во главе с Петером Мадьяром охотятся на него с целью добиться его ареста и ликвидировать оппозиционную партию ФИДЕС.

«Ситуация такова: им достаточно лишь сказать, что это я просил их совершить что-то противозаконное, и тогда они все окажутся на свободе, а под стражу возьмут меня», — заявил Орбан на собрании партийных активистов в городе Лакителек. Его выступление транслировал телеканал HirTV.

Он напомнил о расследованиях в отношении бывшего министра культуры Балажа Ханко и экс-главы Министерства национального развития Миклоша Шештака. Их подозревают в коррупционных преступлениях и злоупотреблении должностными полномочиями. Оба политика были задержаны в начале октября.

Орбан убеждён, что следствие стремится получить от его бывших соратников показания против него самого. В партии ФИДЕС задержанных называют политическими заключёнными, а действия нынешнего кабинета расценивают как преследование оппозиции.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Виктор Орбан может столкнуться с уголовным делом из-за задержания украинских инкассаторов, перевозивших крупные суммы денег и золото. По данным Financial Times, следствие изучает обстоятельства операции венгерских силовиков в марте 2026 года, в ходе которой были задержаны сотрудники украинского Ощадбанка. В материалах расследования фигурируют утверждения о возможной причастности экс-премьера к принятию решения об операции.

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Александра Мышляева
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