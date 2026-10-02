Тянет на срок? Орбану припомнили броневики с миллионами и золотом

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан может столкнуться с уголовным обвинением из-за захвата украинских инкассаторов, перевозивших десятки миллионов долларов и евро, а также золото. Об этом сообщает Financial Times, называя расследование частью кампании нового правительства Петера Мадьяра против представителей прежней власти.

Речь идёт об операции венгерских силовиков в марте 2026 года. Тогда два броневика украинского государственного «Ощадбанка», следовавшие из Австрии на Украину, остановили в Венгрии. В машинах находились $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. Семерых сопровождавших груз сотрудников банка задержали.

Как пишет FT, расследование теперь сосредоточено уже на действиях венгерских властей во время той операции. Руководителю антитеррористического подразделения предъявлены обвинения в незаконном задержании и жестоком обращении с украинцами. В материалах расследования также фигурируют утверждения, что распоряжение об операции исходило непосредственно от Орбана.

Ранее венгерское издание Telex со ссылкой на источники сообщало, что решение остановить украинский конвой принял лично Орбан, хотя профессиональных оснований для вмешательства силовиков якобы не было. По данным FT, следствие проверяет в том числе версию о том, что экс-премьер мог использовать историю с грузом в политических целях во время избирательной кампании.

Сам Орбан весной связывал перевозимые деньги с возможным финансированием своих политических противников. Однако в августе венгерское Национальное налогово-таможенное управление прекратило расследование против сотрудников «Ощадбанка»: правоохранители установили законное происхождение денег и золота, а подозрения в отмывании средств подтверждения не получили. Все изъятые ценности Венгрия вернула «Ощадбанку» ещё 6 мая. Банк подтвердил получение в полном объёме $40 млн, €35 млн и девяти килограммов золота.