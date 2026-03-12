Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 12:16

Венгрия отдала Украине пустые броневики, оставив себе миллионы и золото

Венгрия вернула Украине инкассаторские машины без денег и золота

Так выглядят 40 млн долларов наличными Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Magyarország Kormánya

Так выглядят 40 млн долларов наличными Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Magyarország Kormánya

Власти Венгрии решили вернуть Украине два изъятых инкассаторских автомобиля, но без денег и золота, которые они перевозили. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, представители венгерской Национальной службы налогов и таможни уведомили украинскую сторону, что передача машин запланирована на утро 12 марта. При этом изъятые валютные ценности и золото останутся в Венгрии.Журналисты отмечают, что сведений о состоянии техники пока нет. Неизвестно и то, какие повреждения могли получить автомобили при вскрытии защищённого отсека, где находились деньги.

Спецслужбы Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Спецслужбы Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом

Речь идёт о двух броневиках украинского Ощадбанка, которые везли наличные и драгоценности через Венгрию. Ранее сообщалось, что в них находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

По информации «Европейской правды», венгерские власти срочно создали правовую базу, чтобы оформить изъятие средств, но в этих решениях не было пункта о конфискации самих машин. Поэтому транспорт возвращают, а содержимое — нет.

Сийярто: Украина не дала внятного объяснения перевозки наличных через Венгрию
Сийярто: Украина не дала внятного объяснения перевозки наличных через Венгрию

Венгерский премьер Виктор Орбан ранее сообщал, что конфискованные украинские деньги венгерские власти пока придержат у себя. А вот инкассаторов они отпустили на Украину.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar