Венгрия отдала Украине пустые броневики, оставив себе миллионы и золото

Власти Венгрии решили вернуть Украине два изъятых инкассаторских автомобиля, но без денег и золота, которые они перевозили. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, представители венгерской Национальной службы налогов и таможни уведомили украинскую сторону, что передача машин запланирована на утро 12 марта. При этом изъятые валютные ценности и золото останутся в Венгрии.Журналисты отмечают, что сведений о состоянии техники пока нет. Неизвестно и то, какие повреждения могли получить автомобили при вскрытии защищённого отсека, где находились деньги.

Речь идёт о двух броневиках украинского Ощадбанка, которые везли наличные и драгоценности через Венгрию. Ранее сообщалось, что в них находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

По информации «Европейской правды», венгерские власти срочно создали правовую базу, чтобы оформить изъятие средств, но в этих решениях не было пункта о конфискации самих машин. Поэтому транспорт возвращают, а содержимое — нет.