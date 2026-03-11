Владимир Путин
11 марта, 02:50

Сийярто: Украина не дала внятного объяснения перевозки наличных через Венгрию

Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Украина до сих пор не смогла объяснить странный маршрут перевозки крупных сумм наличных и золота через Венгрию. По словам министра, Киев пытался оправдать транзакцию между двумя банками, но такой способ перевода «в последний раз использовался в каменном веке».

Сийярто отметил, что инкассаторские автомобили шли не к украинской границе, а на юг страны, что выглядит подозрительно. Министр предположил возможную связь финансовых потоков с внутриполитическими процессами Венгрии, отметив: «Всё это в этой схеме очень подозрительно… Украинцы заинтересованы в определённом исходе выборов».

Венгерские власти продолжают выяснять, не связано ли движение миллиардов с политической ситуацией, а Украина пока не дала убедительных объяснений.

Сийярто заявил о панике на Украине после конфискации денег и золота в Венгрии
Ранее Life.ru писал, что семеро украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии, уже вернулись домой. Среди них был бывший генерал спецслужб, а бронеавтомобили перевозили крупные суммы. Украинские дипломаты обеспечили безопасность граждан и сопровождение до границы, и сейчас они находятся под защитой консульства.

