«Оренбург» и московский ЦСКА не смогли забить друг другу в матче 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на поле оренбургской команды и завершилась со счётом 0:0.

После этой игры армейцы сохранили третью строчку турнирной таблицы, набрав 26 очков. Выше располагаются московское «Динамо» с 28 баллами и петербургский «Зенит», у которого 27 очков после 12 матчей.

«Оренбург» занимает шестое место с 17 очками. Команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате России до пяти встреч подряд.

В следующем туре ЦСКА предстоит выездная игра против «Краснодара», которая запланирована на 7 ноября. «Оренбург» днём позже встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов».