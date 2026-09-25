Оркестр под окнами и вся семья рядом: Тамбовский ветеран Владимир Севрюков отметил вековой юбилей

Участнику Великой Отечественной войны Владимиру Севрюкову 25 сентября исполнилось 100 лет. Поздравить почётного гражданина Тамбовской области в его дом в селе Донском приехал губернатор Евгений Первышов.

Тамбовский ветеран Владимир Севрюков отметил 100-летний юбилей. Фото © Telegram /Евгений Первышов / Фото — Павел Васильев

«Поздравил со 100-летием нашего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Антоновича Севрюкова. В прошлом году, накануне Дня Победы, познакомился с Владимиром Антоновичем и лично вручил нагрудный знак «Почётный гражданин Тамбовской области». Тогда договорились обязательно вместе отметить 100-летие», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Тамбовский ветеран Владимир Севрюков отметил 100-летний юбилей. Фото © Telegram /Евгений Первышов / Фото — Павел Васильев

Праздник ветеран встретил в окружении большой семьи: у него четверо внуков и восемь правнуков. Для юбиляра во дворе устроили концерт оркестра Тамбовского территориального гарнизона. Музыканты исполнили «День Победы» и марш «Прощание славянки», а сам именинник заверил гостей, что сохраняет бодрость духа. Во время встречи Севрюков показал старые фотографии и документы, вспомнил о своих спортивных достижениях и общении с президентом России.

Тамбовский ветеран Владимир Севрюков отметил 100-летний юбилей. Фото © Telegram /Евгений Первышов / Фото — Павел Васильев

За плечами Владимира — тяжёлый военный путь. В сентябре 1941 года, ещё будучи школьником, он отправился на трудовой фронт и участвовал в возведении оборонительных сооружений под Москвой. Спустя два года юноша вступил в армию и в составе воздушно-десантной дивизии прошёл через Румынию, Венгрию и Австрию, дойдя до Праги. После двух ранений он каждый раз возвращался в строй.

Боевые заслуги Севрюкова отмечены орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и «За освобождение Праги». После Победы он получил техническое образование и долгие годы трудился на промышленных предприятиях региона. На его счету более 30 рационализаторских предложений и пять изобретений, а в 1977 году ему присвоили звание заслуженного рационализатора РСФСР.

Помимо работы, фронтовик увлекался спортом и стал мастером спорта СССР. Значительную часть жизни он посвятил ветеранскому движению, более десяти лет руководил Тамбовским районным советом ветеранов. Владимир также собирал воспоминания участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, писал книги об их подвигах.

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