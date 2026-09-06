«Оружие победы»: На фронте появился свой Т-34, и он летает

Российский ударный беспилотник «Герань» стал аналогом легендарного советского танка Т-34 по степени влияния на ход боевых действий, заявил политолог Дмитрий Никотин.

По его словам, Т-34 стал «танком Победы» благодаря своей простоте и промышленной выверенности, что сделало его ключевым фактором на фронте Великой Отечественной войны. Точно так же современные дроны стали главным оружием на СВО.

Эксперт уверен, что для достижения успеха на поле боя нет необходимости создавать технологически идеальное оружие, так как любое вооружённое противостояние представляет собой прежде всего битву ресурсов.

«Сейчас в западной прессе, в CNN, вышла статья, что Украина не понимает, что делать с российскими реактивными дронами, потому что перехватывать их очень дорого», — подчеркнул собеседник радио Sputnik.