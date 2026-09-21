«Осень только началась»: Минфин пока не определился с налогом на сверхприбыль

Минфин России пока не принял решение по налогу на сверхприбыль. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, обсуждение вопроса ещё не завершено.

«Осень только началась. Ещё не определились», — сказал Сазанов.

Каких-либо дополнительных параметров возможного налога представитель ведомства не назвал. Таким образом, окончательная позиция Минфина по этому вопросу пока не сформирована.

В августе Минфин подготовил налоговые послабления для продавцов Wildberries, пострадавших из-за атак на склады. Ведомство предложило отсрочки по НДС, налогу на прибыль и ряду других платежей, а также последующую рассрочку задолженности.