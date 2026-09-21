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Опубликовано 21 сентября, 12:11

«Осень только началась»: Минфин пока не определился с налогом на сверхприбыль

Минфин пока не решил, вводить ли налог на сверхприбыль

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минфин России пока не принял решение по налогу на сверхприбыль. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, обсуждение вопроса ещё не завершено.

«Осень только началась. Ещё не определились», — сказал Сазанов.

Каких-либо дополнительных параметров возможного налога представитель ведомства не назвал. Таким образом, окончательная позиция Минфина по этому вопросу пока не сформирована.

Минфин подготовил меры поддержки пострадавших от БПЛА продавцов Wildberries
Минфин подготовил меры поддержки пострадавших от БПЛА продавцов Wildberries

В августе Минфин подготовил налоговые послабления для продавцов Wildberries, пострадавших из-за атак на склады. Ведомство предложило отсрочки по НДС, налогу на прибыль и ряду других платежей, а также последующую рассрочку задолженности.

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Полина Никифорова
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