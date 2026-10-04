Осень вцепилась и уже не отпустит: Московский регион ждёт ещё одна морозная ночь

Заморозки могут вновь прийти в Московский регион предстоящей ночью — местами воздух остынет до −3 °C. Такой прогноз дали в Гидрометцентре России.

В самой Москве ожидается +6…+8 °C, а по области преимущественно +3…+8 °C. При этом в восточной части Московской области могут быть и заморозки до минус 3 градусов. Небо затянут облака с прояснениями. Будет уместно будет взять зонт, поскольку местами возможен небольшой дождь.

Прошлая ночь оказалась значительно холоднее. В Черустях, которые неофициально называют подмосковным «полюсом холода», термометры показали −6,6 °C. В Михайловском в Новой Москве температура опустилась до −3,2 °C.

Новый минимум сезона установлен и в столице: на метеостанции ВДНХ зарегистрировали +2 °C. До этого самой холодной считалась ночь на 2 октября, когда там было +3,2 °C.

Ранее Life.ru уже предупреждал, что на первых октябрьских выходных в Подмосковье ожидаются заморозки до −3 градусов. Самые низкие значения синоптики прогнозировали именно в ночные часы.