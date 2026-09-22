Осеннее равноденствие наступит 23 сентября: почему день всё равно будет длиннее ночи

Осеннее равноденствие наступит 23 сентября в 03:05 по московскому времени. В этот момент Солнце пересечёт небесный экватор и перейдёт из Северного небесного полушария в Южное, сообщили в Московском планетарии.

Для Северного полушария это станет началом астрономической осени: после равноденствия ночи постепенно станут длиннее дней. В Южном полушарии, наоборот, начнётся астрономическая весна.

Название явления связано с тем, что Солнце в этот период практически одинаково освещает оба полушария Земли. Оно восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе.

При этом фактически день 23 сентября всё же окажется немного длиннее ночи. Причина — рефракция: земная атмосфера преломляет солнечные лучи, поэтому восход мы видим чуть раньше, а закат — чуть позже, чем это происходило бы без атмосферы. В средних широтах разница может достигать примерно 8–11 минут.

В Москве 23 сентября Солнце взойдёт в 06:17 и зайдёт в 18:29, поэтому световой день продлится около 12 часов 12 минут. Фактическое равенство продолжительности дня и ночи наступит спустя несколько суток.

После равноденствия световой день на широте Москвы продолжит быстро сокращаться. К зимнему солнцестоянию 21 декабря он уменьшится примерно до семи часов.