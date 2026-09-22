Осеннее равноденствие наступит 23 сентября: почему день всё равно будет длиннее ночи
Московский планетарий: Осеннее равноденствие наступит 23 сентября в 03:05
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Осеннее равноденствие наступит 23 сентября в 03:05 по московскому времени. В этот момент Солнце пересечёт небесный экватор и перейдёт из Северного небесного полушария в Южное, сообщили в Московском планетарии.
Для Северного полушария это станет началом астрономической осени: после равноденствия ночи постепенно станут длиннее дней. В Южном полушарии, наоборот, начнётся астрономическая весна.
Название явления связано с тем, что Солнце в этот период практически одинаково освещает оба полушария Земли. Оно восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе.
При этом фактически день 23 сентября всё же окажется немного длиннее ночи. Причина — рефракция: земная атмосфера преломляет солнечные лучи, поэтому восход мы видим чуть раньше, а закат — чуть позже, чем это происходило бы без атмосферы. В средних широтах разница может достигать примерно 8–11 минут.
В Москве 23 сентября Солнце взойдёт в 06:17 и зайдёт в 18:29, поэтому световой день продлится около 12 часов 12 минут. Фактическое равенство продолжительности дня и ночи наступит спустя несколько суток.
После равноденствия световой день на широте Москвы продолжит быстро сокращаться. К зимнему солнцестоянию 21 декабря он уменьшится примерно до семи часов.
Ранее Life.ru подробно рассказывал, что происходит во время осеннего равноденствия и почему день и ночь не длятся ровно по 12 часов.
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