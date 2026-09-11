Ошибочка вышла: Американский охотник на педофилов обознался, получил удар ножом и попал под суд

Американский блогер Николас Атталла, известный как Niky Sal, ошибочно обвинил двух посетителей кофейни в переписке с несовершеннолетней. Последовавшая драка закончилась ножевым ранением самого активиста и обвинениями против всех троих участников, сообщает New York Post.

Атталла ведёт страницы, на которых под видом подростков общается с предполагаемыми злоумышленниками, а затем устраивает им публичные разоблачения. В декабре 2025 года он представился 14-летней девочкой и договорился о встрече с пользователем, назвавшим себя 16-летним юношей.

В назначенное время блогер приехал в кофейню Tim Hortons в городе Джеймстаун. Там он принял Джеймса Морриса и Эрика Спенсера за людей, участвовавших в переписке, после чего начал снимать мужчин и предъявлять им обвинения.

Конфликт перерос в драку. По данным полиции, Моррис ударил Атталлу ножом в руку, после чего блогера госпитализировали.

Изучив телефоны участников, следователи не нашли подтверждений, что Моррис или Спенсер ранее общались с активистом. Во время потасовки мужчины также задели семью с годовалым ребёнком, однако малыш не пострадал.

Атталле предъявили обвинения в нападении, создании опасной ситуации и угрозе благополучию ребёнка. Моррис и Спенсер также стали фигурантами дела из-за драки в присутствии малыша. Блогер и Моррис вину не признали.

Life.ru рассказывал, как в апреле 2026 года в США арестовали профессионального Санта-Клауса по обвинению в преступлениях против детей. Житель Флориды более десяти лет выступал на парадах, городских праздниках и частных мероприятиях, где общался с несовершеннолетними.