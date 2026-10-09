Журналист Владимир Познер прокомментировал шквал критики, возникший после его недавней беседы с британской радиостанцией Times Radio. В ходе того эфира он впервые за долгое время высказался о текущем геополитическом кризисе и предрёк победу Москвы на поле боя. Подобные тезисы вызвали резкое неприятие со стороны ряда украинских и иноагентских ресурсов.

В разговоре с НСН телеведущий признался, что не рассчитывал на столь агрессивный общественный резонанс. По его словам, диалог состоялся только благодаря твёрдым обещаниям британцев выдать запись в эфир без монтажа и правок. Ранее другие зарубежные медиа отказывались предоставлять подобные гарантии, из-за чего автор сохранял молчание более четырёх лет.

Комментируя суть кризиса, тележурналист напомнил о роли Североатлантического альянса в противостоянии.

«Это не просто Украина и Россия, потому что НАТО играет чрезвычайно активную роль в этой войне. Можно сказать, что это почти прокси-война», — указал он. Обозреватель подчеркнул, что говорил об угрозе расширения блока задолго до острой фазы событий.

Ведущий категорически отверг упрёки в ангажированности.

«Я хочу сказать, что я не пропагандист. Я высказывал свое мнение. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Я считаю, что это мнение основано на фактах», — констатировал собеседник агентства. При этом он добавил, что чужие оценки его совершенно не волнуют.

Чтобы окончательно снять оставшиеся претензии, публицист намерен обратиться к общественности напрямую. Он сообщил, что в ближайшие дни может выпустить публичное обращение.

«Я подумал, что, может быть, буквально на днях я на своем сайте размещу нечто вроде открытого письма, адресованного как моим сторонникам, так и моим противникам, в котором я хотел бы расставить все точки над «и», — резюмировал Познер.

Ранее режиссёр Олег Фомин заявил, что его фильм «Обратная сторона медали» нельзя в полной мере называть комедией об СВО. Он отметил, что картина посвящена прежде всего юмору, который помогает людям выдерживать фронтовые будни.