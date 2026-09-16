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Опубликовано 16 сентября, 07:55

Особняк Виктора Дробыша на Новой Риге продают с огромной скидкой — за ₽1,3 млрд

Обложка © Агентство «Москва» / Чингаев Ярослав

Обложка © Агентство «Москва» / Чингаев Ярослав

Особняк музыкального продюсера и заслуженного артиста России Виктора Дробыша на Новорижском шоссе выставили на продажу за 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили представители агентства недвижимости AREA.

Резиденция в посёлке «Никольская слобода» появилась на рынке ещё в феврале 2024 года. Тогда стоимость дома составляла почти 1,6 млрд рублей. Площадь особняка — около 2 тысяч квадратных метров. В доме оборудованы семь спален, профессиональная студия звукозаписи, SPA-зона с бассейном, сауной и хамамом, тренажёрный зал, винный погреб и игровая комната.

На участке площадью 41 сотка также расположены футбольное поле и спортивная площадка. Представитель агентства отметила, что известное имя владельца добавляет объекту уникальности, но не является главным фактором при формировании цены. Покупатели элитной недвижимости в первую очередь обращают внимание на расположение, качество строительства и характеристики участка.

Причиной продажи, по словам представителей продавца, стали семейные обстоятельства: дети выросли и переехали, поэтому большой дом перестал быть необходимым для постоянного проживания, пишет ТАСС.

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