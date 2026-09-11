Толпы фанатов сорвали Стивену Сигалу продажу особняка на Рублёвке за 650 млн

Знаменитый американский актёр Стивен Сигал убрал из открытого доступа объявление о продаже своего роскошного особняка в элитном подмосковном посёлке Усово. Причиной такого решения стали назойливые поклонники, которые массово приходили к дому под видом покупателей ради встречи со звездой. Дальнейшие переговоры о сделке решено перевести в строго закрытый формат, пишет Mash.

Фото © Life.ru

Элитный двухэтажный коттедж площадью около 500 квадратных метров на участке в 15 соток пытаются продать ещё с декабря 2025 года. Найти реального покупателя пока не удалось из-за внушительного ценника в 650 миллионов рублей. Серьёзные претенденты на покупку настаивали на солидной скидке и просили снизить стоимость недвижимости как минимум на 100 миллионов рублей.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В закрытом от посторонних глаз доме оборудованы три спальни, просторные гардеробные, три санузла и собственный домашний кинотеатр. На прилегающей территории Рублевки также расположены баня и уютная беседка с зоной для барбекю.

Стивен Сигал официально получил российское гражданство в ноябре 2016 года по указу президента Владимира Путина. Голливудский актёр не только живет в России, но и развивает здесь свой бизнес: в августе 2025 года он стал соучредителем компании «Хикари», которая планирует заниматься экологическими проектами, включая переработку загрязненного пластика. При этом Стивен Сигал выставил на продажу подмосковный дом в семь раз дороже, чем купил.