Остафьево оставили: Московский аэродром закрыли для воздушных судов

История Остафьево началась в 1934 году, когда его создали как аэродром НКВД СССР. В 1995 году совладельцем стал «Газпром». После реконструкции в 2000 году аэропортовый комплекс открыли для гражданских рейсов, а в 2007-м он получил международный статус. С января 2024 года Остафьево исключили из реестра аэродромов государственной авиации. В декабре 2025 года «Газпром» заключил контракт о продаже комплекса аэропорта департаменту городского имущества Москвы.