Остафьево оставили: Московский аэродром закрыли для воздушных судов
Правительство закрыло московский аэродром Остафьево для обслуживания самолётов
Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко
Правительство России закрыло московский аэродром Остафьево для обслуживания воздушных судов. Решение закреплено в постановлении от 2 октября 2026 года № 1286, опубликованном на официальном портале правовых актов.
«Закрыть для обслуживания воздушных судов аэродром Остафьево», — говорится в документе.
Одновременно закрыт расположенный на аэродроме воздушный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу. Постановление вступило в силу со дня официального опубликования — 5 октября. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
История Остафьево началась в 1934 году, когда его создали как аэродром НКВД СССР. В 1995 году совладельцем стал «Газпром». После реконструкции в 2000 году аэропортовый комплекс открыли для гражданских рейсов, а в 2007-м он получил международный статус. С января 2024 года Остафьево исключили из реестра аэродромов государственной авиации. В декабре 2025 года «Газпром» заключил контракт о продаже комплекса аэропорта департаменту городского имущества Москвы.
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