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Регион
Опубликовано 6 октября, 10:50

Остафьево оставили: Московский аэродром закрыли для воздушных судов

Правительство закрыло московский аэродром Остафьево для обслуживания самолётов

Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко

Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко

Правительство России закрыло московский аэродром Остафьево для обслуживания воздушных судов. Решение закреплено в постановлении от 2 октября 2026 года № 1286, опубликованном на официальном портале правовых актов.

«Закрыть для обслуживания воздушных судов аэродром Остафьево», — говорится в документе.

Одновременно закрыт расположенный на аэродроме воздушный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу. Постановление вступило в силу со дня официального опубликования — 5 октября. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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История Остафьево началась в 1934 году, когда его создали как аэродром НКВД СССР. В 1995 году совладельцем стал «Газпром». После реконструкции в 2000 году аэропортовый комплекс открыли для гражданских рейсов, а в 2007-м он получил международный статус. С января 2024 года Остафьево исключили из реестра аэродромов государственной авиации. В декабре 2025 года «Газпром» заключил контракт о продаже комплекса аэропорта департаменту городского имущества Москвы.

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Александра Вишнякова
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