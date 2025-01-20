СК завершил расследование о поджоге вертолёта на аэродроме «Остафьево»

Следственный комитет завершил расследование о теракте, в ходе которого в апреле прошлого года подожгли вертолёт Ка-32 на аэродроме «Остафьево». В совершении преступления обвинили четырёх мужчин и одну женщину, у них была связь с украинским куратором, передаёт западное МСУТ СК России.

СК завершил расследование дела о теракте с поджогом вертолёта. Видео © Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

«Они [преступники] зафиксировали произошедшее на видеокамеру и скрылись с места преступления. Ущерб, причинённый государству в результате совершения преступления, составил не менее 700 млн рублей <...> За совершённые преступления им было обещано крупное денежное вознаграждение, из которого они получили лишь незначительную часть», — рассказали в СК.