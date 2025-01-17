Поджигатели вертолёта в «Остафьево» опубликовали видео от имени ГУР Украины

Вертолёт Ка-32 на аэродроме «Остафьево» в Новой Москве подожгли прошлой весной по заказу Украины. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости» со ссылкой на первого замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виктора Козлова.

По его данным, обвиняемый снимали своё преступление на видео и в дальнейшем опубликовали его в одном из мессенджеров от имени главного управления разведки Украины.

Поджог вертолёта произошёл в апреле прошлого года. По делу были задержаны пятеро подозреваемых — Хамидулин Станислав, Ямсков Даниил, Булгаков Никита, Молчалина Анастасия и Яковец Роман. Им предъявлены обвинения по статье «Террористический акт, совершённый организованный группой, повлёкший причинение значительного имущественного ущерба». Организатором поджога был Станислав Хамидулин, завербованный украинскими спецслужбами.