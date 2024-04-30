Суд арестовал пятерых поджигателей вертолёта Ка-32 на аэродроме Остафьево

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал до 27 июня 2024 года пятерых поджигателей вертолёта Ка-32 на аэродроме Остафьево — Хамидулина Станислава, Ямскова Даниила, Булгакова Никиту, Молчалину Анастасию, Яковца Романа. Им предъявлены обвинения по п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Террористический акт, совершённый организованный группой, повлёкший причинение значительного имущественного ущерба".

Фигурант дела о поджоге вертолёта Ка-32 на аэродроме Остафьево. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы

По версии следствия, организатором был завербованный украинскими спецслужбами Хамидулин. Он нашёл себе подельников через Интернет, пообещав денежное вознаграждение. Для совершения теракта участники группы прибыли на территорию аэропорта Остафьево и подожгли вертолёт. Винтокрылая машина сгорела.

"Дорогомиловским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хамидулина С.Д., Ямскова Д.А., Булгакова Н.В., Мочалиной А.А., Яковца Р.А. на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года", — сообщила пресс-служба суда.