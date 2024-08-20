Стала известна награда СБУ для 20-летней россиянки за диверсию под Ярославлем

Валерии Зотовой, которую осудили за попытку поджога пункта по сбору помощи для мобилизованных бойцов СВО в Ярославской области по заданию СБУ, должны были выплатить две тысячи долларов. Об этом РИА "Новости" сообщили в правоохранительных органах.

"Зотовой представитель СБУ пообещал перечислить 2 тысячи долларов США, если она осуществит поджог здания", — рассказал собеседник агентства.

Помимо этого 20-летняя девушка собирала различную информацию, например, она узнавала о расположении пункта сбора помощи мобилизованным, наличии камер и охраны, делала фотоснимки прилегающих территорий. За подобные действия она также получала вознаграждение. Сколько Валерии успели выплатить до задержания — неизвестно.

Зотову арестовали в начале 2023 года. Второй западный окружной военный суд приговорил её к 6 годам колонии общего режима. В феврале прошлого года диверсантка пыталась поджечь здание администрации, где осуществлялся сбор гуманитарной помощи для нужд СВО. Зотова купила пять литров бензина и приехала к зданию. Правда устроить "шоу" девушка не смогла, её задержали с поличным.