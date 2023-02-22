Под Ярославлем с поличным задержали 19-летнюю диверсантку, готовившую поджог администрации
Задержанная девушка. Фото © SHOT
В Ярославской области правоохранители задержали 19-летнюю диверсантку, которая готовила коктейли Молотова, чтобы поджечь здание сельской администрации. Об этом сообщает SHOT.
Девушку, работающую в супермаркете, завербовали через мессенджер. Она должна была спалить здание администрации Карабихского сельского поселения. Однако правоохранители пресекли поджог, взяв диверсантку с поличным. При себе у неё было обнаружено пять литров бензина, пустые бутылки и кусок ткани. Сейчас девушка находится под арестом, по статье "Теракт" ей грозит до 15 лет лишения свободы.
А ранее в России вынесли приговор по первому с начала спецоперации делу о диверсии. Белгородский суд приговорил к трём с половиной годам колонии двух человек, которые планировали разрушить участок железной дороги перед следованием поезда.