Под Ярославлем с поличным задержали 19-летнюю диверсантку, готовившую поджог администрации

Девушку, работающую в супермаркете, завербовали через мессенджер. Она должна была спалить здание администрации Карабихского сельского поселения. Однако правоохранители пресекли поджог, взяв диверсантку с поличным. При себе у неё было обнаружено пять литров бензина, пустые бутылки и кусок ткани. Сейчас девушка находится под арестом, по статье "Теракт" ей грозит до 15 лет лишения свободы.