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22 февраля, 08:22

Под Ярославлем с поличным задержали 19-летнюю диверсантку, готовившую поджог администрации

<p>Задержанная девушка. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/48610" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанная девушка. Фото © SHOT

В Ярославской области правоохранители задержали 19-летнюю диверсантку, которая готовила коктейли Молотова, чтобы поджечь здание сельской администрации. Об этом сообщает SHOT.

Девушку, работающую в супермаркете, завербовали через мессенджер. Она должна была спалить здание администрации Карабихского сельского поселения. Однако правоохранители пресекли поджог, взяв диверсантку с поличным. При себе у неё было обнаружено пять литров бензина, пустые бутылки и кусок ткани. Сейчас девушка находится под арестом, по статье "Теракт" ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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А ранее в России вынесли приговор по первому с начала спецоперации делу о диверсии. Белгородский суд приговорил к трём с половиной годам колонии двух человек, которые планировали разрушить участок железной дороги перед следованием поезда.

Никита Никонов
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