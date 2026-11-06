Осуждённая за гибель пяти подростков в сауне Кузбасса обжалует приговор
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images
Защита администратора сауны в Прокопьевске Елены Селищевой, приговорённой к девяти годам колонии после пожара с пятью погибшими подростками, намерена обжаловать решение суда. Женщина настаивает на своей невиновности и считает, что не должна отвечать за нарушения, допущенные владельцем заведения. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Виктор Моргуненко.
«Решили обжаловать, потому что мы вину не признаём», — заявил защитник.
Приговор по громкому делу Зенковский районный суд Прокопьевска вынес 6 ноября. Помимо Селищевой, виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, признали предпринимателя Алексея Долгачёва и руководителя сауны Павла Долгачёва. Первому назначили девять лет и шесть месяцев колонии общего режима, второму — девять лет и четыре месяца.
Адвокат Селищевой ещё во время судебных прений добивался её полного оправдания. По мнению защиты, доказательств вины женщины недостаточно, а ответственность за нарушения пожарной безопасности должны нести собственники заведения. Сама подсудимая также не признала обвинения.
Трагедия произошла 31 января 2026 года. В частной сауне Прокопьевска компания из шести подростков отмечала дни рождения. Во время пожара пятеро несовершеннолетних погибли, спастись удалось только одной девушке.
Как установил суд, заведение работало с грубыми нарушениями противопожарных требований. Администратор допустила подростков в сауну без сопровождения взрослых, а затем нарушила правила эксплуатации печного оборудования. В результате возник пожар, а отсутствие необходимых средств защиты и безопасных путей эвакуации усугубило последствия.
Кроме тюремных сроков, суд постановил взыскать с троих осуждённых 39 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее Life.ru сообщал, что троих фигурантов дела о гибели подростков в сауне Прокопьевска приговорили к срокам от девяти до девяти с половиной лет. Следствие установило, что заведение работало с серьёзными нарушениями пожарной безопасности, а подростки оказались заблокированы в помещении во время возгорания.