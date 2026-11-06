Защита администратора сауны в Прокопьевске Елены Селищевой, приговорённой к девяти годам колонии после пожара с пятью погибшими подростками, намерена обжаловать решение суда. Женщина настаивает на своей невиновности и считает, что не должна отвечать за нарушения, допущенные владельцем заведения. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Виктор Моргуненко.

«Решили обжаловать, потому что мы вину не признаём», — заявил защитник.

Приговор по громкому делу Зенковский районный суд Прокопьевска вынес 6 ноября. Помимо Селищевой, виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, признали предпринимателя Алексея Долгачёва и руководителя сауны Павла Долгачёва. Первому назначили девять лет и шесть месяцев колонии общего режима, второму — девять лет и четыре месяца.

Адвокат Селищевой ещё во время судебных прений добивался её полного оправдания. По мнению защиты, доказательств вины женщины недостаточно, а ответственность за нарушения пожарной безопасности должны нести собственники заведения. Сама подсудимая также не признала обвинения.

Трагедия произошла 31 января 2026 года. В частной сауне Прокопьевска компания из шести подростков отмечала дни рождения. Во время пожара пятеро несовершеннолетних погибли, спастись удалось только одной девушке.

Как установил суд, заведение работало с грубыми нарушениями противопожарных требований. Администратор допустила подростков в сауну без сопровождения взрослых, а затем нарушила правила эксплуатации печного оборудования. В результате возник пожар, а отсутствие необходимых средств защиты и безопасных путей эвакуации усугубило последствия.

Кроме тюремных сроков, суд постановил взыскать с троих осуждённых 39 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.