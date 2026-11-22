Бывшая топ-менеджер энергетической компании «Интер РАО» Карина Цуркан, получившая 15 лет колонии за шпионаж, добилась смягчения наказания. Суд согласился заменить оставшуюся часть срока принудительными работами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Как следует из материалов, Цуркан пыталась добиться изменения наказания ещё в мае 2026 года. Тогда суд прекратил производство по её ходатайству, однако впоследствии осуждённая обратилась с повторной просьбой.

На этот раз решение оказалось в её пользу. 18 ноября суд удовлетворил новое ходатайство о замене неотбытого срока принудительными работами. Впрочем, постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее Life.ru сообщал, что бывшую топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии за шпионаж. По версии обвинения, она сотрудничала с молдавскими спецслужбами и передавала им секретные сведения, связанные с российской энергетикой. Прокуратура настаивала на 18 годах заключения, однако суд назначил меньший срок, тогда как сама Цуркан вину не признала.