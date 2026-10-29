Освистали гимн Белоруссии: Финляндию наказали на €30 тысяч за выходку фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Футбольную ассоциацию Финляндии на 30 тысяч евро за поведение болельщиков во время матча Лиги наций против Белоруссии. Причиной стали освистывание гимна гостей и политический баннер, появившийся на трибунах. Об этом сообщила Белорусская федерация футбола.

Инцидент произошёл 29 сентября в Хельсинки. Перед началом встречи финские болельщики встретили исполнение белорусского гимна свистом, а во время игры развернули большой плакат с изображением совы, нападающей на таракана с лицом президента Белоруссии Александра Лукашенко.

На баннере также была надпись на финском языке, которую можно перевести как «Твой день настанет». Изображение совы отсылало к символу национальной сборной Финляндии. Болельщики сопровождали акцию политическими скандированиями.

Примечательно, что фанаты заранее согласовали с организаторами другой вариант плаката. Как выяснило финское издание Yle, представленный для проверки эскиз не содержал политического послания. Однако непосредственно на стадионе болельщики показали уже изменённый баннер.

После матча Белорусская федерация футбола направила жалобу в дисциплинарные органы УЕФА. В ней указывалось на демонстрацию политических материалов и нарушение порядка во время исполнения национального гимна.

Решение о наказании было принято 9 октября. За нарушение порядка при исполнении гимнов финскую сторону обязали выплатить 10 тысяч евро. Ещё 20 тысяч евро назначили за демонстрацию сообщений, не соответствующих характеру спортивного мероприятия. Общая сумма штрафов составила 30 тысяч евро.

Сам матч второго тура группового этапа Лиги наций завершился нулевой ничьёй — 0:0. Оба коллектива выступают в первой группе лиги C.

Ранее сборная Белоруссии обыграла Финляндию в ответном матче Лиги наций благодаря голу на 15-й секунде. Встреча состоялась 6 октября в Будапеште и завершилась со счётом 1:0. Победный мяч забил нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Шуманский. Белорусская команда проводила домашний матч на нейтральном поле из-за ограничений УЕФА.