«Црвену Звезду» потребовали навсегда отстранить от турниров УЕФА из-за Младича

Мемориальный центр Сребреницы потребовал навсегда отстранить белградскую «Црвену Звезду» от европейских турниров после баннера болельщиков в память о генерале Ратко Младиче. Организация направила официальную жалобу в УЕФА после выездного матча сербского клуба с чешской «Викторией Пльзень».

Во время встречи фанаты растянули на трибунах баннер со словами «Генерал, вечная слава и благодарность» и скандировали имя Младича, умершего 27 августа в Гааге. Позднее «Црвена Звезда» разместила фотографии трибун в своих официальных соцсетях.

В Мемориальном центре считают, что публикация таких кадров уже выходит за рамки действий отдельных болельщиков и отражает позицию самого клуба. Организация потребовала от УЕФА применить максимально жёсткую санкцию — постоянное исключение «Црвены Звезды» из европейских соревнований.

УЕФА уже открыл дисциплинарное производство. Речь идёт, в частности, о возможном «расистском и/или дискриминационном поведении» и демонстрации послания, которое футбольный союз считает неуместным для спортивного мероприятия. Решение о наказании пока не принято.

Младич командовал армией Республики Сербской во время войны в Боснии и Герцеговине. Международный трибунал приговорил его к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. При этом среди части сербского общества генерал сохранял статус национального героя и защитника Республики Сербской.

После смерти Младича президент Сербии Александр Вучич обвинил Гаагский трибунал в нецивилизованном поведении, заявив, что генералу не позволили провести последние дни жизни в Сербии. Сербская сторона ранее неоднократно просила освободить его по состоянию здоровья.