«Хотели, чтобы умер за решёткой»: Вучич обрушился на суд ООН после смерти Младича

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ООН в «нецивилизованном поведении» из-за отказа освободить Ратко Младича перед смертью. Слова сербского лидера приводит Associated Press.

Вучич напомнил, что семья бывшего командующего армией боснийских сербов и власти Сербии неоднократно просили разрешить ему покинуть заключение из-за тяжёлого состояния здоровья. Последнее ходатайство по гуманитарным основаниям суд отклонил 20 августа — за неделю до смерти Младича.

«Это было нецивилизованное поведение, беспрецедентное и не имеющее оправдания. Теперь мы видим, что они хотели, чтобы Младич умер за решёткой», — заявил Вучич.

Сербский лидер также сообщил, что место захоронения генерала определит его семья. Если родственники захотят похоронить Младича в Сербии, Белград, по словам Вучича, поможет организовать церемонию достойным образом.

Ратко Младич умер 27 августа в Гааге в возрасте 84 лет, отбывая пожизненное заключение. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, а в 2021 году приговор окончательно оставили в силе. После смерти Младича Международный остаточный механизм распорядился провести отдельное расследование обстоятельств его кончины. Проверку поручили судье Иэну Бономи.