От Архангельска до Якутска: Названа десятка претендентов на звание молодёжной столицы России

В России определили десять городов, которые продолжат борьбу за звание «Молодёжная столица России — 2027». В число претендентов вошли Архангельск, Великий Новгород, Иваново, Краснодар, Мурманск, Нальчик, Сыктывкар, Уфа, Якутск и Ярославль. Итоги первого этапа конкурса подвело экспертное жюри 29 октября, сообщили в Росмолодёжи.

Теперь каждому городу предстоит подготовить «Заявочную книгу» — подробную презентацию молодёжной инфраструктуры, образовательных и карьерных возможностей, местных инициатив и планов развития. По итогам оценки эксперты выберут пять финалистов, которые примут участие в федеральном тревел-шоу и народном голосовании.

«Статус позволяет усиливать сферу молодёжной политики в регионе, расширять возможности для реализации потенциала молодых и проводить ключевые всероссийские проекты и события в городе-победителе», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Оценивать города будут по пяти критериям: доступности молодёжной инфраструктуры, возможностям для самореализации, местной идентичности, перспективам развития и медийному потенциалу. В состав жюри вошли Герои России, участники СВО, предприниматели, спортсмены, добровольцы и представители молодёжных сообществ.

Впервые на результаты отбора смогли повлиять и сами жители городов. Россияне опубликовали в социальных сетях более пяти тысяч сообщений в поддержку своих населённых пунктов, благодаря чему участники получили дополнительные баллы. Пятёрку финалистов объявят 10 ноября, а народное голосование на «Госуслугах» пройдёт с 1 по 18 декабря. Победителя назовут 19 декабря на церемонии премии «Время молодых».