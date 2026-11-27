Бионические протезы, экзоскелеты, роботов-помощников, адаптивную одежду и современные средства реабилитации представят в Москве на выставке «Жизненный путь человека». Она пройдёт 2–3 декабря в рамках II Всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех» в кластере «Ломоносов», сообщает Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Экспозиция объединит шесть тематических зон, посвящённых разным этапам жизни человека — от ранней помощи и образования до самостоятельной жизни, спорта и творчества. Свои разработки представят около 70 российских компаний, благотворительных фондов, общественных организаций и научных центров.

«На выставке мы собрали разработки и практики, которые уже сегодня расширяют такие возможности», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Особое внимание уделят технологиям помощи детям с особенностями развития. Среди экспонатов — робот «Ёня» с цифровой экосистемой, сервис «Иду к врачу» для подготовки детей с аутизмом к медицинским процедурам, а также образовательные программы с переводом на русский жестовый язык и субтитрами.

В технологических зонах посетители смогут познакомиться с современными протезами, экзоскелетами, креслами-колясками, оборудованием для нейрореабилитации и разработками для людей с нарушениями зрения и слуха.

Отдельную часть выставки посвятят адаптивному спорту и творчеству. Гости смогут опробовать спортивное оборудование, увидеть произведения художников с ментальными особенностями и познакомиться с тактильными моделями музейных экспонатов. Завершит экспозицию фотовыставка «Почти проявлено» с портретами актёров с синдромом Дауна.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев подчеркнул важность практического внедрения представленных разработок и привлечения бизнеса к поддержке социальных инициатив.

Организаторами форума выступают Правительство России, Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс при поддержке фонда «Защитники Отечества». Подробная программа и регистрация доступны на официальном сайте мероприятия.