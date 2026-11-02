На форуме «Национальное здравоохранение – 2026» представили бионический протез руки, которым человек может управлять с помощью сохранившейся мышечной памяти без переключения движений через приложение на смартфоне. Стоимость разработки оценивается в 4–5 миллионов рублей. В дальнейшем такие устройства планируют изготовить для 20 участников СВО, рассказал Life.ru учёный Илья Блинов.

Главная особенность устройства заключается в системе управления на основе искусственного интеллекта и восьми электромиографических датчиках, которые считывают электрическую активность мышц. По словам Блинова, многие современные бионические протезы используют два таких датчика, а для выбора определённых движений человеку приходится обращаться к приложению на телефоне.

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Например, чтобы взять пакет с продуктами, пользователь должен выбрать соответствующий захват. А когда потребуется нажать кнопку домофона, необходимо снова открыть приложение и переключиться на другое движение.

«У нас внутри установлено 8 ЭМГ-датчиков, и человек управляет данным протезом за счёт сохранившейся мышечной памяти. Он выполняет это движение, как выполнял бы и здоровой рукой», — объяснил разработчик корреспонденту Life.ru.

Сейчас устройство существует в виде опытного образца, изготовленного для одной пациентки. Испытания проводились на женщине, перенёсшей ампутацию десять лет назад. Несмотря на прошедшее время, у неё сохранилась мышечная память, позволяющая обучаться управлению искусственной кистью.

Участница исследования выбрала 12 движений, необходимых ей в повседневной жизни. Разработчики поставили задачу добиться точности их распознавания выше 90%. После двух месяцев обучения стабильных результатов удалось достичь для пяти движений, работа над остальными продолжается.

Следующим этапом станет изготовление протезов для 20 участников специальной военной операции. Проект реализуют совместно с Рыбинским государственным авиационным техническим университетом имени П. А. Соловьёва, НПП «Биотех», Ярославским государственным медицинским университетом, фондом «Защитники Отечества» и специалистами ЦИТО.

Финансирование разработки, по словам Блинова, обеспечивает государство. Предполагаемая стоимость одного протеза составит от четырёх до пяти миллионов рублей, что связано с более сложной системой управления.

«Ампутанту непосредственно эти деньги вносить не надо, у нас именно реабилитацией занимается полностью государство», — пояснил собеседник Life.ru.

Разработчик добавил, что при наличии соответствующих медицинских рекомендаций пациент сможет получить средства на протезирование в виде государственного сертификата.

Значительная часть электронной начинки устройства разработана в России. Восемь ЭМГ-датчиков и платы управления созданы отечественными специалистами, а изготовлением плат занимается компания «Резонит». При этом отдельные электронные компоненты, включая резисторы и конденсаторы, закупались в Китае. Пока в опытном образце также используются китайские приводы. Однако в дальнейшем разработчики собираются заменить их российскими аналогами, которые планируют создавать совместно с компанией «Нелсон».

Ранее Life.ru рассказывал о применении новых технологий для восстановления пациентов после ампутаций. Специалисты ФМБА России провели 23 операции с использованием нейромодуляции, которая помогает уменьшать фантомные боли и ускорять подготовку к индивидуальному протезированию. В подмосковном Центре трансляционной реабилитации также применяют цифровые протезы, электромиостимуляцию и технологии биологической обратной связи.