15 апреля, 15:00

ЦИТО создал уникальный протез для 13-летнего мальчика со сложной аномалией кисти

Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО Госкорпорации Ростех) создал для 13-летнего Алексея Бойко индивидуальный протез с микропроцессорным управлением, рассказали там Life.ru. Мальчик страдает редкой врождённой аномалией: у него отсутствуют три пальца на левой руке, часть ладони и сустав мизинца, отвечающий за сгибание.

Обычный протез установить было нельзя из-за недостатка площади ладони и мышц для датчиков. Тогда протезисты предложили нестандартное решение: четырёхпалый протез, в котором сохранившийся мизинец пациента помещается внутри гильзы и помогает управлять устройством.

В компактном корпусе разместили микропроцессор, два аккумулятора, зарядный блок, вибродатчик, систему проводов и два датчика управления. Это позволило адаптировать протез под сложное строение кисти, обеспечив высокую точность движений — от захвата предметов до письма.

«Случай Алексея оказался сложным и потребовал от нашей команды не только протезирования, но и индивидуального подхода. Мы вписали всю электронику в малые габариты кисти, обеспечив сходство изделия с рукой», — отметил заведующий Лабораторией инновационного протезирования и ортезирования ЦИТО Левон Киракозов.

Проект реализован при поддержке благотворительного фонда «География Добра». Адаптация к протезу займёт полгода. ЦИТО также производит протезы для участников СВО, включая спортивные модели для горных лыж и тяжёлой атлетики.

Один звонок от Минобороны помог ветерану СВО без руки получить протез

Ранее в Москве компания «Моторика ОРТО» изготовила и установила индивидуальный тяговый протез пальцев 10-летнему Глебу Бровару, пострадавшему в Красногорске. Специалисты помогли семье на всех этапах: от консультаций и оформления документов до замеров и передачи готового изделия. Это позволит ребёнку восстановить функциональность руки и вернуться к привычной жизни.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
