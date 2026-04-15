ЦИТО создал уникальный протез для 13-летнего мальчика со сложной аномалией кисти

Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО Госкорпорации Ростех) создал для 13-летнего Алексея Бойко индивидуальный протез с микропроцессорным управлением, рассказали там Life.ru. Мальчик страдает редкой врождённой аномалией: у него отсутствуют три пальца на левой руке, часть ладони и сустав мизинца, отвечающий за сгибание.

Обычный протез установить было нельзя из-за недостатка площади ладони и мышц для датчиков. Тогда протезисты предложили нестандартное решение: четырёхпалый протез, в котором сохранившийся мизинец пациента помещается внутри гильзы и помогает управлять устройством.

В компактном корпусе разместили микропроцессор, два аккумулятора, зарядный блок, вибродатчик, систему проводов и два датчика управления. Это позволило адаптировать протез под сложное строение кисти, обеспечив высокую точность движений — от захвата предметов до письма.

«Случай Алексея оказался сложным и потребовал от нашей команды не только протезирования, но и индивидуального подхода. Мы вписали всю электронику в малые габариты кисти, обеспечив сходство изделия с рукой», — отметил заведующий Лабораторией инновационного протезирования и ортезирования ЦИТО Левон Киракозов.

Проект реализован при поддержке благотворительного фонда «География Добра». Адаптация к протезу займёт полгода. ЦИТО также производит протезы для участников СВО, включая спортивные модели для горных лыж и тяжёлой атлетики.